چور دکان سے لاکھوں روپے نقدی اور ڈرائی فروٹ لے گئے

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)تھانہ کوتوالی کے علاقہ دال بازار میں ڈرائی فروٹ کی دکان سے نامعلوم چور لاکھوں روپے نقدی اور ڈرائی فروٹ لے اڑے ۔امین ڈرائی فروٹ پر تین نامعلوم چور دکان کی بیرونی طرف سے دروازہ کاٹ کر داخل ہوئے اور لاکھوں روپے نقدی بادام ‘کاجو ,پستہ اور چلغوزے بھی ساتھ لے گئے ہیں ۔

