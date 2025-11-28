صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
تیز رفتارموٹر سائیکل سے گرکر نوجوان شدید زخمی

کامونکے (نامہ نگار)تیز رفتارموٹر سائیکل سے گرکر نوجوان شدید زخمی ہوگیا۔ گذشتہ روز واہنڈوکا اٹھارہ سالہ یامین موٹر سائیکل سے گرکر شدید زخمی ہوگیا۔دیگر ٹریفک حادثات میں 24سالہ محمد احسن ،27 سالہ محمد صداقت،44 سالہ عباس،8 سالہ حیدر ،19سالہ ارمان، 50 سالہ محمد امتیاز، 40سالہ محمد افضال،32 سالہ محمد ظہیرشدید زخمی ہوگیا۔

