گندم پر حکومت کی بین الصوبائی پابندی کی مذمت
گجرات (سٹی رپورٹر)گجرات فلور ملز ایسوسی ایشن کا ماہانہ اجلاس صدر محمد نواز بٹ کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں سابق چیئرمین آل پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن ریجن پنجاب چودھری افتخار احمد مٹو اور دیگر ممبران شریک ہوئے ۔
اجلاس کا آغاز سیکرٹری چودھری محمد ارسلان پرویز نے گزشتہ ماہ کی کارروائی رپورٹ پیش کرنے سے کیا، جسے ہاؤس نے منظور کر لیا۔اجلاس میں حکومت کی جانب سے عائد کردہ غیر اعلانیہ بین الصوبائی پابندی کی شدید مذمت کی گئی۔ اس موقع پر صدر محمد نواز بٹ اور چودھری افتخار احمد مٹو نے کہا کہ حکومت کے اس اقدام سے پنجاب کے لاکھوں مزدور بے روزگار ہو جائیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب کی زیادہ تر فلور ملز نہایت کم گرائنڈنگ پر آ چکی ہیں جبکہ متعدد ملز بند ہو چکی ہیں۔ اجلاس میں چودھری محمد اعظم، مبشر ڈار، چودھری محمد الیاس، شیخ برہان افضل، معوذ خان، ابدال رفیق، چودھری شاہد، چودھری سلمان جاوید سمیت دیگر ار کان نے بھی اظہار خیال کیا ۔