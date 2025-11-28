صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:مہنگائی، غربت نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی

ڈسکہ:مہنگائی، غربت نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی

ڈسکہ (نامہ نگار )ڈسکہ اور گرد و نواح کے علاقوں میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، غربت اور بیروزگاری نے عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے ۔

 روز مرہ استعمال کی بنیادی اشیاء جیسے آٹا، دالیں، گھی اور سبزیاں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں، جبکہ دیہی علاقوں کے عوام اس صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری خریداری کے پوائنٹس کی کمی کی وجہ سے ناجائز منافع خور مافیا اپنی مرضی کے نرخ وصول کر رہا ہے ، جس سے غریب شہری مزید مشکلات کا شکار ہیں۔عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری اقدامات کرتے ہوئے بنیادی ضروریات کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے اور قیمتوں میں کنٹرول کو یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کی زندگی میں آسانی پیدا ہو۔

