ڈسکہ:نہر بی آربی میں گوبر اور کوڑا کرکٹ پھینکنے سے پانی آلودہ
موترہ (نامہ نگار)ڈسکہ سے گزرنے والی نہر بی آربی کے آس پاس دیہات کے لوگوں نے گوبر اور کوڑا کرکٹ نہر میں ڈالنا شروع کر دیا، جس سے پانی کی شفافیت ختم ہونے لگی ہے ۔
نہر کا پانی ہیڈ بمبانوالہ سے نکل کر بمبانوالہ، راوی، بیدیاں، دیپال پور، جولاہور، قصور، اوکاڑہ سمیت متعدد اضلاع میں استعمال ہوتا ہے اور یہ پانی کھیتوں سمیت دیگر کئی کاموں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے ۔مقامی مکینوں کے مطابق، نہر کنارے آباد دیہات کے لوگوں نے نہر میں گوبر اور کوڑے کرکٹ کے متعدد پوائنٹس قائم کر رکھے ہیں، جس سے پانی شدید طور پر آلودہ ہو رہا ہے ، اور محکمہ انہار کا عملہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا ہے ۔علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور نہر میں آلودگی کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔