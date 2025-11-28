سیالکوٹ:افسروں کی ملی بھگت جگہ جگہ غیر قانونی ایل پی جی کی دکانیں کھل گئیں
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) سیالکوٹ شہر میں سول ڈیفنس افسروں کی ملی بھگت سے جگہ جگہ غیر قانونی ایل پی جی کی دکانیں کھل گئیں جس سے اندرون شہر لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا ایل پی جی کی دوکانوں کی وجہ سے شہر میں کسی بھی وقت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے ۔سیالکوٹ شہر کے علاقوں ایمن آباد روڈ رنگ پورہ پل ایک سمیت دیگر علاقوں میں سول ڈیفنس آفیسران کی آشیر باد سے ایل پی جی کی دوکانیں کھل چکی ہیں۔
