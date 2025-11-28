گوہر عباس کو ایس ڈی پی او ڈسکہ سرکل تعینات کر دیا گیا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈی ایس پی انویسٹی گیشن گوجرانوالہ ون گوہر عباس کو ایس ڈی پی او ڈسکہ سرکل تعینات کر دیا گیا۔ انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے ڈی ایس پی انویسٹی گیشن گوجرانوالہ گوہر عباس کو ڈی ایس پی ڈسکہ سرکل تعینات کرنے کے احکامات جاری کئے ہیں۔
