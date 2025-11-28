عالم چوک پر رکشہ ڈرائیوروں کا قبضہ‘ ٹریفک جام‘تاجر پریشان
لدھیوالہ وڑائچ، عالم چوک (نامہ نگار/نمائندہ خصوصی )عالم چوک کے چاروں اطراف سڑکوں پر رکشہ اور چاند گاڑی ڈرائیوروں کے قبضے کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے ، جس کے نتیجے میں روزانہ کئی گھنٹے ٹریفک جام معمول بن چکا ہے ۔
مسافر‘پیدل چلنے والے اور تاجر برادری سخت پریشان ہیں۔اندرونِ سٹی حافظ آباد روڈ اور جی ٹی روڈ پر ڈرائیوروں نے اپنی گاڑیاں سڑک کے درمیان اور دکانوں کے سامنے کھڑی کر رکھی ہیں، جس سے نہ صرف ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے بلکہ پیدل چلنے والوں کیلئے راستہ بھی بند ہو جاتا ہے ۔تاجروں کا کہنا ہے کہ رکشہ ڈرائیور جگہ گھیر لیتے ہیں، اور اگر انہیں منع کیا جائے تو وہ جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ انہوں نے ایس پی موٹروے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ عالم چوک کے چاروں اطراف سے قبضہ ختم کروایا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی بہتر ہو سکے اور عوام کو روزانہ کی پریشانی سے نجات ملے ۔