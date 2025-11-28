فاطمہ جناح گرلز کالج میں سول ڈیفنس تربیتی پروگرام کا اختتام
گجرات (سٹی رپورٹر )سول ڈیفنس آفیسر عاصم ریاض وہلہ کی نگرانی میں فاطمہ جناح گرلز کالج گجرات میں سول ڈیفنس تربیتی پروگرام کا تیسرے دن کا اختتامی سیشن منعقد ہوا۔
تربیتی پروگرام کے دوران طالبات کو ہنگامی حالات میں حفاظتی اقدامات اور عملی مہارتوں کے بارے میں آگاہی فراہم کی گئی۔ اختتامی سیشن میں سول ڈیفنس حکام نے نوجوان نسل کو آگاہی اور عملی تربیت دینے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا یہ اقدامات معاشرے کو محفوظ بنانے میں نہایت معاون ثابت ہوں گے ۔