سیل شدہ دوبارہ کھولنے پر اتائی کیخلاف مقدمہ درج
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار)سیل شدہ کلینک کی سیل توڑنے پر اتائی ڈاکٹر کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔پولیس رپورٹ کے مطابق ڈی ڈی ایچ او ڈسکہ نے گلوٹیاں کلاں میں اتائی ڈاکٹر محمدندیم کو چیک کیاتو دفعہ 186پیرا سے سیل کردیا گیا جعلی اتائی ڈاکٹر محمدندیم نے نہ صرف نوٹس پھاڑ دیا بلکہ سرکاری سیل توڑ کر دوبارہ سے کلینک چلانا شروع کر دیا۔
سیل شدہ کلینک کی سیل توڑنے پر اتائی ڈاکٹر کیخلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ۔پولیس رپورٹ کے مطابق ڈی ڈی ایچ او ڈسکہ نے گلوٹیاں کلاں میں اتائی ڈاکٹر محمدندیم کو چیک کیاتو دفعہ 186پیرا سے سیل کردیا گیا جعلی اتائی ڈاکٹر محمدندیم نے نہ صرف نوٹس پھاڑ دیا بلکہ سرکاری سیل توڑ کر دوبارہ سے کلینک چلانا شروع کر دیا۔