غیر قانو نی قبضوں کیخلاف عملی اقدامات کئے جائیں :صبا اصغر
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی (DRC)سیالکوٹ شہریوں کی ملکیتی زمینوں اور جائیدادوں کے تحفظ کیلئے ایک مؤثر فورم کے طور پر کام جاری رکھے ہوئے ہے ۔ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیر صدارت اجلاس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فیصل شہزاد، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عباس ذوالقرنین، چاروں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز اور ایس ڈی پی اوز نے شرکت کی۔
اجلاس میں قبضہ، ملکیت اور اراضی کے ریکارڈ سے متعلق موصولہ درخواستوں پر فریقین کے مؤقف اور دلائل سنے گئے ، جبکہ متعلقہ افسروں کی رپورٹس کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ڈی آر سی کے اعداد و شمار کے مطابق، اب تک 112 کیسز کی سماعت ہو چکی ہے‘ جن میں سے43کیسز میں درخواست گزاروں کو زمین یا جائیداد کا قبضہ واپس دلوا دیا گیا ہے ، ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ اسسٹنٹ کمشنرز، ایس ڈی پی اوز اور ریونیو افسروں فیلڈ سٹاف اور پولیس نفری کے ساتھ فیصلوں پر سو فیصد عملدرآمد یقینی بنائیں اور حقداران کو بلا تاخیر قبضہ دلوانے کیلئے عملی اقدامات کریں۔ اجلاس میں یہ بھی ہدایت کی گئی کہ غیر قانونی قبضوں سے متعلق موصولہ تمام درخواستیں فوری طور پر ڈی آر سی کو ارسال کی جائیں۔