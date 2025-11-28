حافظ آباد میں شان صحابہؓ و اہل بیتؓ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا
حافظ آباد (نمائندہ دُنیا)تحریک اہل سنت پاکستان حافظ آباد کے زیر اہتمام شان صحابہؓ و اہل بیتؓ کانفرنس جامعہ سدیدیہ معظمیہ میں منعقد ہوئی ۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے علامہ اعجاز احمد عدن چشتی، ضلع صدر تحریک اہل سنت پاکستان نے کہا کہ۔۔۔
رسول اﷲ ؐنے صحابہؓ کو ستاروں کی مانند اور اہل بیتؓ کو کشتی کی مانند قرار دیا، اس لیے ہدایت اس وقت ممکن ہے جب ہم دونوں کے دامن کو تھامیں۔تحریک اہل سنت پاکستان حافظ آباد کے ضلعی جنرل سیکرٹری علامہ محمد اجمل چشتی نے کہا کہ صحابہؓ اور اہل بیتؓ کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ۔ علامہ فیض رسول قمر نے کہا کہ جمادی الثانی کا مہینہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی یاد کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے ۔علامہ نعمان حیات نے کہا کہ شان صحابہؓ اور اہل بیتؓ امت مسلمہ کی وحدت، رہنمائی اور ایمان کی اصل بنیاد ہیں، جن کی محبت و عقیدت امت کو جوڑنے والی سب سے بڑی قوت ہے ۔کانفرنس میں دیگر مقررین میں علامہ حافظ خضر حیات، علامہ حسنین الحسینی، علامہ حافظ امان اعجاز، علامہ دلاور حسن، محمد بوٹا قادری، ظہور احمد بھٹی شامل تھے ۔ اختتام پر ملک و قوم کی سالمیت کیلئے دعائیں کی گئیں۔