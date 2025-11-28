صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دم کروانے آئی خاتون کیساتھ اوباش کی زیادتی

  • گوجرانوالہ
دم کروانے آئی خاتون کیساتھ اوباش کی زیادتی

ڈسکہ(نامہ نگار)گردے کے درد کا دم کروانے آئی خاتون کے ساتھ اوباش ملزم کی اسلحہ کے زور پر زیادتی ،3گھنٹے حبس بے جا رکھنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا گوجرانوالہ روڈ کی رہائشی25سالہ کومل الیاس تھانہ سٹی کے علاقہ سوہاوہ میں عارف ولد نامعلوم کے پاس گردے کے درد کا دم کروانے آئی تو اوباش ملزم اسے دم کر نے کے بہانے اپنے ڈیرہ پر لے گیا ۔

گردے کے درد کا دم کروانے آئی خاتون کے ساتھ اوباش ملزم کی اسلحہ کے زور پر زیادتی ،3گھنٹے حبس بے جا رکھنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا گوجرانوالہ روڈ کی رہائشی25سالہ کومل الیاس تھانہ سٹی کے علاقہ سوہاوہ میں عارف ولد نامعلوم کے پاس گردے کے درد کا دم کروانے آئی تو اوباش ملزم اسے دم کر نے کے بہانے اپنے ڈیرہ پر لے گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ