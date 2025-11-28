دم کروانے آئی خاتون کیساتھ اوباش کی زیادتی
ڈسکہ(نامہ نگار)گردے کے درد کا دم کروانے آئی خاتون کے ساتھ اوباش ملزم کی اسلحہ کے زور پر زیادتی ،3گھنٹے حبس بے جا رکھنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا گوجرانوالہ روڈ کی رہائشی25سالہ کومل الیاس تھانہ سٹی کے علاقہ سوہاوہ میں عارف ولد نامعلوم کے پاس گردے کے درد کا دم کروانے آئی تو اوباش ملزم اسے دم کر نے کے بہانے اپنے ڈیرہ پر لے گیا ۔
گردے کے درد کا دم کروانے آئی خاتون کے ساتھ اوباش ملزم کی اسلحہ کے زور پر زیادتی ،3گھنٹے حبس بے جا رکھنے پر مقدمہ درج کر لیا گیا گوجرانوالہ روڈ کی رہائشی25سالہ کومل الیاس تھانہ سٹی کے علاقہ سوہاوہ میں عارف ولد نامعلوم کے پاس گردے کے درد کا دم کروانے آئی تو اوباش ملزم اسے دم کر نے کے بہانے اپنے ڈیرہ پر لے گیا ۔