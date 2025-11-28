صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

موترہ پولیس کی کارروائی جعلی سی سی ڈی اہلکار پکڑے گئے

  • گوجرانوالہ
موترہ(نامہ نگار )تھانہ موترہ پولیس کی کارروائی جعلی سی سی ڈی اہلکار وں کو رنگے ہاتھوں گرفتارکرلیا تھانہ موترہ پولیس رپورٹ کے مطابق پولیس اہلکار جامکے چیمہ میں ناکہ لگائے کھڑے تھے کہ۔۔۔

اسی دوران کار نمبری اے کیو کے 523آئی جو انتہائی غفلت و لاپرواہی سے ڈرائیورنگ کررہے تھے پولیس اہلکاروں نے انہیں روکا تو ڈرائیورنے اپنا تعارف سی سی ڈی اہلکار کے طور پر کروایا پولیس اہلکاروں نے سروس کارڈ طلب کئے تو دونوں ملزم دھمکیاں دینے لگے پولیس نے دونوں کو رنگے ہاتھوں گرفتارکرکے مقدمہ درج کرلیاہے ۔

 

