سیالکوٹ: 3کیسز ڈرگ کورٹ بھجوانے کا فیصلہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر ہیومین ریسورس عمران ہاشمی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا 148 واں اجلاس ڈی سی کمپلیکس میں منعقد ہوا، جس میں ضلع بھر کے میڈیکل سٹورز کیخلاف درج 16کیسز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
مجموعی طور پر 17کیسسز کی بورڈ نے سماعت کے بعد 3کیسز کو ڈرگ کورٹ بھجوانے ، 8میڈیکل سٹورز کو سخت وارننگ جاری کرنے جبکہ 6 کیسز میں دوبارہ معائنہ کرنے کی ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عمران ہاشمی نے کہا کہ ادویات کی فروخت اور ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے کسی قسم کی غفلت یا غیر قانونی عمل برداشت نہیں کیا جائے گا۔