صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلدیاتی نظام کی بحالی سے مسائل کو حل ممکن : نثار احمد خاں

  • گوجرانوالہ
بلدیاتی نظام کی بحالی سے مسائل کو حل ممکن : نثار احمد خاں

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)جماعت اسلامی کے ممتاز رہنما الخدمت فاؤنڈیشن پنڈی بھٹیاں کے صدر نثار احمد خاں یوسف زئی نے کہا ہے بلدیاتی نظام بحالی اور الیکشن سے علاقائی اور مقامی مسائل کو حل کرنے اور ووٹروں کی دہلیز پر سہولیات کی فراہمی ممکن ہے انہوں نے کہا صحت وصفائی اشیاء خوردونوش کو چیکنگ اور نمونوں کو حاصل کرنے تجاوزات آلودگی شجر کاری کے کام بھی بلدیات کو سونپے جائیں اور کونسلروں کی نگرانی کمیٹیوں کا قیام ان کی مانیٹرنگ اور ووٹروں سے رابطوں کا سلسلہ جاری رکھنے سمیت اور ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کے اختیارات دیئے جائیں۔

جماعت اسلامی کے ممتاز رہنما الخدمت فاؤنڈیشن پنڈی بھٹیاں کے صدر نثار احمد خاں یوسف زئی نے کہا ہے بلدیاتی نظام بحالی اور الیکشن سے علاقائی اور مقامی مسائل کو حل کرنے اور ووٹروں کی دہلیز پر سہولیات کی فراہمی ممکن ہے انہوں نے کہا صحت وصفائی اشیاء خوردونوش کو چیکنگ اور نمونوں کو حاصل کرنے تجاوزات آلودگی شجر کاری کے کام بھی بلدیات کو سونپے جائیں اور کونسلروں کی نگرانی کمیٹیوں کا قیام ان کی مانیٹرنگ اور ووٹروں سے رابطوں کا سلسلہ جاری رکھنے سمیت اور ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کے اختیارات دیئے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ