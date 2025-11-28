بلدیاتی نظام کی بحالی سے مسائل کو حل ممکن : نثار احمد خاں
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا)جماعت اسلامی کے ممتاز رہنما الخدمت فاؤنڈیشن پنڈی بھٹیاں کے صدر نثار احمد خاں یوسف زئی نے کہا ہے بلدیاتی نظام بحالی اور الیکشن سے علاقائی اور مقامی مسائل کو حل کرنے اور ووٹروں کی دہلیز پر سہولیات کی فراہمی ممکن ہے انہوں نے کہا صحت وصفائی اشیاء خوردونوش کو چیکنگ اور نمونوں کو حاصل کرنے تجاوزات آلودگی شجر کاری کے کام بھی بلدیات کو سونپے جائیں اور کونسلروں کی نگرانی کمیٹیوں کا قیام ان کی مانیٹرنگ اور ووٹروں سے رابطوں کا سلسلہ جاری رکھنے سمیت اور ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی کے اختیارات دیئے جائیں۔
