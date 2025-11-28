صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ساس سے جھگڑا 16سالہ لڑکی نے تیزاب پی لیا، ہسپتال منتقل

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار )لدھیوالہ وڑائچ کے علاقے مدو خلیل میں سولہ سالہ لڑکی نے مبینہ طور پر ساس سے جھگڑے کے بعد تیزاب پی لیا، جسے تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ۔بتایا گیا ہے کہ۔۔۔

متاثرہ لڑکی شہناز نے کچھ عرصہ قبل گھر سے بھاگ کر چاند نامی نوجوان سے پسند کی شادی کی تھی۔ شادی کے بعد گھریلو جھگڑوں کا سلسلہ جاری رہا اور اس کی ساس آئے روز اسے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے پر طعنے دیتی تھی۔گزشتہ روز ہونے والے جھگڑے اور طعنوں سے دلبرداشتہ ہوکر شہناز نے تیزاب پی کر جان لینے کی کوشش کی۔ اہلخانہ نے فوری طور پر اسے ہسپتال منتقل کیا جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے ۔

 

