دوست کے پاس رکھوائی امانت کی رقم واپس کرنے سے انکار

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ (نامہ نگار )لدھیوالہ وڑائچ میں دودھ فروش سے امانت رکھوائی گئی رقم ہڑپ کرنے کا واقعہ ،نوشہرہ ورکاں کا رہائشی دودھ فروش سیف اللہ رات دس بجے گھر واپس جا رہا تھا اور ڈاکوؤں کے خوف سے دو لاکھ 65ہزار روپے اپنے دوست علی رضا کے پاس امانت رکھوا کر گھر چلا گیا۔ علی رضا ایل پی جی ریفلنگ کی دکان چلاتا

 ہے ۔اگلی صبح جب سیف اللہ اپنی رقم واپس لینے پہنچا تو علی رضا نے امانت شدہ رقم واپس کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ معاملے کی اطلاع تھانہ لدھیوالہ وڑائچ پولیس کو دی گئی جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے ۔

 

