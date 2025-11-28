سی ای او جی ڈبلیو ایم سی کا دورہ، صفائی کے معیار کا جائزہ لیا
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر گوجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی (جی ڈبلیو ایم سی) فرحان مجتبیٰ نے کمپنی کے آئی ٹی کنٹرول روم اور شکایات سیل کا دورہ کیا۔ انہوں نے دورے کے دوران عملے کی حاضری کا جائزہ لیا اور نئے تعینات ہونے والے فیلڈ مانیٹرنگ آفیسر کی ٹریننگ کے عمل کو چیک کیا۔مزید برآں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن ’’ستھرا پنجاب پروگرام‘‘ کے تحت سی ای اولدّھے والا وڑائچ اور قلعہ دیدار سنگھ کا تفصیلی دورہ کیا۔
اس دوران انہوں نے گلیوں، محلّوں اور بازاروں میں صفائی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا اور صفائی عملے کو ہدایت کی کہ کچرا وقت پر اُٹھایا جائے ۔سی ای او نے ریلوے لائن کے اطراف صفائی کے عمل کا بھی معائنہ کیا ۔فرحان مجتبیٰ نے زور دیا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کا مقصد نہ صرف ماحول کو صاف رکھنا بلکہ شہریوں کو جدید اور معیاری بلدیاتی خدمات فراہم کرنا بھی ہے ، اور اس ضمن میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔