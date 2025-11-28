ڈسکہ:فارمی انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ
ڈسکہ(نامہ نگار)ڈسکہ و گردو نواح میں سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی فارمی انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ، انڈہ مارکیٹ میں 35روپے تک فروخت ہورہا، عوام کو مشکلات کا سامنا،اعلی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ ،سردی کی شدت میں اضافے کیساتھ ہی ڈسکہ شہر اور گردونواح میں فارمی انڈوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں، جس سے عام شہریوں کیلئے سردی کی شدت کو کم کر نے کیلئے ا نڈہ خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے ۔
ڈسکہ و گردو نواح میں سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی فارمی انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ، انڈہ مارکیٹ میں 35روپے تک فروخت ہورہا، عوام کو مشکلات کا سامنا،اعلی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ ،سردی کی شدت میں اضافے کیساتھ ہی ڈسکہ شہر اور گردونواح میں فارمی انڈوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں، جس سے عام شہریوں کیلئے سردی کی شدت کو کم کر نے کیلئے ا نڈہ خریدنا بھی مشکل ہو گیا ہے ۔