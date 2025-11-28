تتلے عالی:بیوہ خاتون پر تشدد، گلی میں گھسیٹا
تتلے عالی(نامہ نگار)تتلے عالی میں بیوہ خاتون پر تشدد لہولہان کر دیا۔نواحی گاؤں کرڑ میں ڈنڈے سے مسلح ملزم حامد نے زوہیب حسن کے گھر میں داخل ہوکر اس کی والدہ عفت سلطانہ کوگالیاں دیں اور کہا کہ۔۔۔
یہاں سے نکل جاؤ کمرے کا قبضہ مجھے دے دو،خاتون نے کہا کہ گھر میرے خاوندکی وراثتی ملکیت ہے تو ملزم طیش میں آگیا اور ڈنڈے سے منہ اور سر پر وار کئے جس سے دانت اور سر سے خون بہنے لگا،ملزم نے گال اور سر پر دانتوں سے کاٹا بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر گلی میں لے آیا،اہل محلہ کی مداخلت پر ملزم فرار ہوگیا،پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ہے ۔