  • گوجرانوالہ
گوکل مرکز آباد میں سموگ آگاہی تقریب

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈسکہ کے گوکل مرکز آباد کے سرکاری سکول کے طالب علموں نے سموگ کے بارے میں آگاہی تقریب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور شرکاکے دل جیت لئے ۔طالب علموں نے سکول میں سموگ کے مسئلے سے متعلق عوامی شعور بیدار کرنے کیلئے پوسٹرز اٹھا کر تقریب میں شرکت کی۔سماجی کارکن محمد عبدالرشید نے کہا کہ تقریب بہت کامیاب رہی۔

