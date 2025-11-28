صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کو نشہ آور رومال سنگھا کر گھر کا صفایا کر دیا

  • گوجرانوالہ
عالم چوک (نمائندہ خصوصی )دروازہ کھلا دیکھ کر پانی پینے کے بہانے گھر میں داخل ہونے والی 2 نو سرباز خواتین نے اکیلی خاتون کو نشہ آور رومال سنگھا کر گھر کا صفایا کر دیا۔

عالم چوک کے علاقے اعوان چوک کے رہائشی محمد ارشد کے گھر کا دروازہ کھلا تھا اور اسکی اہلیہ میمونہ بی بی گھر میں اکیلی تھی دو نوسرباز خواتین پانی پینے کے بہانے گھر میں داخل ہوگئیں اور اسے باتوں میں لگا کر نشہ آور رومال سنگھا کر بے ہوش کر دیا اور گھر کی الماری سے طلائی کانٹے انگوٹھی موبائل فون اور 45ہزار روپے لے کر فرار ہو گئیں۔

 

