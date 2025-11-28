انسداد انتہا پسندی پر سیمینار‘ نوجوانوں میں آگاہی بڑھانے پر زور
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)انسدادِ انتہا پسندی اور اس سے آگاہی کیلئے گفٹ یونیورسٹی گوجرانوالہ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ یہ سیمینار پنجاب پروبیشن اینڈ پے رول سروسز، پنجاب سنٹر آف ایکسی لینس آن کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمیزم، محکمہ داخلہ پنجاب اور ڈیپارٹمنٹ آف سوشیالوجی، گفٹ یونیورسٹی کے تعاون سے منعقد ہوا۔رجسٹرار وسیم اللہ ڈار نے مہمانوں کا استقبال کیا، ایگزیکٹو ڈائریکٹر طاہر ملک نے پروگرام کے نوجوانوں تک پہنچانے کے اقدام کو سراہا اور کہا ایسے پروگرام طلبا کی ذہنی نشوونما اور روشن مستقبل کیلئے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔
ڈائریکٹر جنرل پنجاب پروبیشن اینڈ پے رول سروسز، ہوم ڈیپارٹمنٹ محمد شاہد اقبال نے ورکشاپ کے مقاصد اور پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام پر نیشنل پالیسی بیان کی۔ ڈپٹی کوآرڈینیشن آفیسر ڈاکٹر احمد خاور شہزاد نے سنٹر آف ایکسی لینس کے مینڈیٹ اور کردار پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ سیمینار کے دوران حکومت پاکستان کی طرف سے شدت پسندی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل پر غور و فکر کے بعد ایک متفقہ اور جامع بیانیہ پیغام پاکستان تشکیل دیا گیا۔