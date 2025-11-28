منشیات کے دو مقدمات میں مجرموں کو بھاری سزائیں
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)ایڈیشنل سیشن جج بشیر احمد نے گوجرانوالہ میں بڑی مقدار میں منشیات برآمدگی کے دو مقدمات میں فیصلہ سناتے ہوئے مجرم امداد حسین کو عمر قید اور 12لاکھ روپے جرمانہ جبکہ مجرم کبیر کو 24سال قید با مشقت اور 8لاکھ 40ہزار روپے جرمانہ عائد کیا۔
مقدمہ نمبر ایک میں، تھانہ ماڈل ٹاؤن کے علاقے سے 9اگست 2024کو پولیس نے 16کلو 800گرام چرس برآمد کی تھی۔ مقدمہ نمبر دو میں، باغبانپورہ پولیس نے عالم چوک کے قریب 10 کلو 800 گرام چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کیا تھا۔