رواں سیزن گندم کی کاشت کا ہدف 1کروڑ 65لاکھ ایکڑ مقرر
گوجرانوالہ (سٹاف رپورٹر)وزیر زراعت پنجاب سید عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت گوجرانوالہ و گجرات ڈویژن میں گندم کی کاشت کے حوالے سے مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔وزیر زراعت خطاب کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
پنجاب میں رواں سیزن گندم کی کاشت کا ہدف 1کروڑ 65 لاکھ ایکڑ مقرر کیا گیا ہے اور گندم ملکی فوڈ سکیورٹی کیلئے ناگزیر ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ گوجرانوالہ ڈویژن میں سپر سیڈرز کے استعمال سے 1 لاکھ 25 ہزار ایکڑ سے زائد رقبہ پر گندم کاشت کی گئی ہے ۔ صوبہ میں 5 ہزار سپر سیڈرز کاشتکاروں کو سبسڈی پر فراہم کیے جا چکے ہیں جبکہ مزید 5 ہزار سپر سیڈرز بھی دیے جائیں گے ۔