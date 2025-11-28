گیپکو عملہ کے رویہ کیخلاف احتجا ج کرینگے :فرقان عزیز
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)پی پی 64 گوجرانوا لہ کے امیر جماعت اسلامی فرقان عزیز بٹ نے گیپکو دفاتر کے عملے کے نئے بجلی کنکشن کے حوالے سے نامناسب روئیے کی شدید مذمت کی ہے ۔فرقان عزیز بٹ نے بتایا کہ۔۔۔
اگست، ستمبر اور اکتوبر میں جن صارفین نے نئے بجلی کنکشن کیلئے درخواستیں جمع کروائیں اور متعلقہ سرکاری فیس 8,340روپے بینکوں میں جمع کروائی، ان کے میٹر اسٹاک کی کمی کی وجہ سے نہ لگائے جا سکے ۔ اب جب وہ صارفین میٹر لگوانے کے لیے دفاتر گئے تو گیپکو کے عملے نے کہا کہ بقایا جات جمع کروائیں، کیونکہ حکومت نے نومبر 2025 میں نئے کنکشن کی فیس اچانک بڑھا کر 24,000 سے 25,000 روپے تک کر دی ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ادا شدہ فیس کے مطابق ہی نئے کنکشن فراہم کیے جائیں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو جماعت اسلامی گیپکو ہیڈکوارٹر کے باہر بھرپور احتجاج کرے گی۔