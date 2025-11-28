گوجرانوالہ یونیورسٹی کی تعمیر میں سست روی پر تشویش
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)صدر گوجرانوالہ ایوان صنعت وتجارت علی ہمایوں بٹ نے ایمن آباد میں گوجرانوالہ یونیورسٹی منصوبے کے تعمیراتی کاموں میں سست روی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہاہے کہ حکومت پنجاب نے جس طرح شعبہ تعلیم پر انقلابی اقدامات کئے ہیں وہ قابل تحسین ہے جسکو پاکستان بھر میں سراہا جاتا ہے مگر گوجرانوالہ یونیورسٹی منصوبہ بروقت مکمل کروانے پر بھی توجہ مرکوز ہے ۔
ساڑھے 5ارب روپے کی لاگت سے گوجرانوالہ یونیورسٹی کے فنڈز میں سے ابھی تک ڈیڑھ ارب روپے کا فنڈز ہی ریلیز ہوا ہے جو تاخیر کا باعث بن رہا ہے حکومت پنجاب کو چاہیے کہ گوجرانوالہ یونیورسٹی جیسے اہم منصوبے کا فنڈز فوری ریلز کرکے اہلیان گوجرانولہ کے دیرینہ مطالبہ کو عملی جامعہ پہنایا جائے ۔