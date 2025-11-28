ماس ٹرانزٹ سسٹم منصوبے کی گراؤنڈ بریکنگ اگلے ہفتے ہوگی
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر)جدید ٹرانسپورٹ سسٹم، صنعتوں کے پھیلاؤ اور بڑھتے ہوئے ٹریفک دباؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے گوجرانوالہ شہر کیلئے ایک مربوط میس ٹرانزٹ سسٹم کے منصوبے پر پیش رفت جاری ہے ، اور اگلے ہفتے اس میگا سسٹم کی گراؤنڈ بریکنگ کی جائے گی۔
یہ بات سابق چیف سیکرٹری پنجاب کیپٹن (ر) زاہد سعید نے کمشنر دفتر میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔کیپٹن زاہد سعید نے کہا کہ ماس ٹرانزٹ سسٹم گوجرانوالہ کی ٹریفک بحالی اور شہری سہولیات میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے ۔ ہمارا مقصد صرف ٹرانسپورٹ سروس نہیں بلکہ عوام کیلئے محفوظ، جدید اور مؤثر شہری نقل و حمل کا نظام فراہم کرنا ہے ۔کمشنر سید نوید حیدر شیرازی نے منصوبے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ منصوبہ صرف ایک ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں، بلکہ گوجرانوالہ کو جدید، متحرک اور قابل رسائی شہر بنانے کی بنیاد ثابت ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے منصوبے کی تکنیکی پیش رفت سے آگاہ کیا ۔