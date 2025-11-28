صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیدنا صدیق اکبر کو شان صحابیت و صدیقیت قرآن پاک نے عطا کی :مولانا محمد اکبر

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)سنی اتحاد کونسل کے صوبائی سیکرٹری اطلاعات الحاج مولانا محمد اکبر نقشبندی نے کہا ہے کہ۔۔۔

خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر کو شان صحابیت و صدیقیت قرآن پاک نے عطا کی ہے ،آپ صحابہ کرام کے امام بلکہ تمام صحابہ کی صحابیت کی آبرو ہیں،تمام صحابہ میں صرف ایک سیدنا صدیق اکبر ہیں جن کی چار پشتوں کو شرف صحابیت نصیب ہوا،آپ کا دور خلافت نظام مصطفٰے کی عملی تصویر ہے اس کے نفاذ سے ملکی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے تاجدار صداقت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔

