خدمتِ انسانیت ہی اصل عبادت ہے :نمبرداران ایسوسی ایشن گوجرانوالہ 28 نومبر ، 2025

راہوالی (نمائندہ دنیا)خدمتِ انسانیت ہی اصل عبادت ہے ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے عوامی خدمت کے ویژن کو ڈی سی اور اے سی گوجرانوالہ کے تعاون سے عوام تک پہنچائیں گے ۔

یہ عزم ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کے نمبرداران نے میاں غلام مصطفیٰ نمبردار کی رہائشگاہ بھمبھووالی میں منعقدہ اجلاس میں کیا۔اجلاس میں سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر محمد ناصر گورائیہ، چیئرمین کور کمیٹی چودھر ی سفیان ریاض وڑائچ، سینئر نائب صدر چودھری گلفام بریار، چودھری تصور چیمہ (سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر) ، نائب صدر چودھری سلیم اللہ، چودھری محمد طفیل چیمہ، چودھری ظفر اقبال، رانا طارق محمود، رانا محمد نذیر، گلفام احمد چیمہ، چودھری محمد انور، چودھری محمد ارشد، چودھری عدیل نواز، چودھری احسان اللہ، چودھری عبدالجبار چیمہ، چودھری انتظار احمد، چودھری سلمان اکرام چیمہ اور چودھری بلال راں سمیت دیگر نمبرداران شریک ہوئے ۔