صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خدمتِ انسانیت ہی اصل عبادت ہے :نمبرداران ایسوسی ایشن

  • گوجرانوالہ
خدمتِ انسانیت ہی اصل عبادت ہے :نمبرداران ایسوسی ایشن

راہوالی (نمائندہ دنیا)خدمتِ انسانیت ہی اصل عبادت ہے ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے عوامی خدمت کے ویژن کو ڈی سی اور اے سی گوجرانوالہ کے تعاون سے عوام تک پہنچائیں گے ۔

یہ عزم ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کے نمبرداران نے میاں غلام مصطفیٰ نمبردار کی رہائشگاہ بھمبھووالی میں منعقدہ اجلاس میں کیا۔اجلاس میں سرپرست اعلیٰ ڈاکٹر محمد ناصر گورائیہ، چیئرمین کور کمیٹی چودھر ی سفیان ریاض وڑائچ، سینئر نائب صدر چودھری گلفام بریار، چودھری تصور چیمہ (سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر) ، نائب صدر چودھری سلیم اللہ، چودھری محمد طفیل چیمہ، چودھری ظفر اقبال، رانا طارق محمود، رانا محمد نذیر، گلفام احمد چیمہ، چودھری محمد انور، چودھری محمد ارشد، چودھری عدیل نواز، چودھری احسان اللہ، چودھری عبدالجبار چیمہ، چودھری انتظار احمد، چودھری سلمان اکرام چیمہ اور چودھری بلال راں سمیت دیگر نمبرداران شریک ہوئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ