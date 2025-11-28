پنجاب میں گنے کی کٹائی ، گڑ اورب شکر کی تیاری جاری
تتلے عالی (نامہ نگار)پنجاب میں گنے کی کٹائی، گڑ اور شکر کی تیاری اور خرید و فروخت میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ۔ گوجرانوالہ ضلع میں راہوالی شوگر ملز بند ہونے کے بعد گنے کی کاشت میں ہر سال کمی واقع ہو رہی ہے ، تاہم گوجرانوالہ سمیت پنجاب بھر میں کماد تیار ہونے پر گنے کی کٹائی شروع ہو گئی ہے ۔
تتلے عالی اور اس کے نواحی دیہاتی علاقوں میں گنے کے رس کو بیلنے سے نکال کر بڑے کڑاہوں میں پکایا جا رہا ہے اور اس سے گڑ اور شکر کی تیاری عروج پر پہنچ گئی ہے ۔ اس کے نتیجے میں ریڑھیوں اور دکانوں پر نیا گڑ 300 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے ۔ دیہاتی علاقوں میں گنے کے رس سے کھیر بھی بنائی جا رہی ہے ۔زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ اور ریڑھیوں پر چینی ملا گڑ فروخت ہو رہا ہے ، جسے دھوکہ دے کر دیسی گڑ کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے ۔