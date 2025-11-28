صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں: 30اداروں کو بہتری کے نوٹس

  گوجرانوالہ
گجرات (سٹی رپورٹر)ڈپٹی ڈائریکٹر پنجاب فوڈ اتھارٹی رضوان سعید کی ہدایات پر ٹیموں نے ضلع بھر میں 106معائنہ جات کیے ۔

ان کارروائیوں کے دوران 30اداروں کو بہتری کے نوٹس جاری کیے گئے جبکہ 10کیسز میں مجموعی طور پر 89,500 روپے کے جرمانے عائد کئے گئے ۔مزید برآں، ایک ادارے کے خلاف کام روکنے کا آرڈر جاری کیا گیا، دو شکایات کا ازالہ کیا گیا اور 6نمونے تجزیے کیلئے حاصل کیے گئے ۔ کارروائیوں کے دوران 8.88کلوگرام زائد المیعاد اور ممنوعہ خوراک تلف کی گئی تاکہ عوام کو محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔

 

