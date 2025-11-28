صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
پھالیہ :گداگری کے خاتمے کیلئے آگاہی مہم تیز کرنے کا فیصلہ

پھالیہ (نامہ نگار )گداگری کے خاتمے کیلئے آگاہی مہم تیز کرنے کا فیصلہ،سیکرٹری سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر عاطف علی وڑائچ کی زیر صدارت انسدادِ گداگری مہم کے حوالے سے ڈی سی آفس میں اہم اجلاس منعقد ہوا۔

ضلع منڈی بہائالدین میں گزشتہ تین ماہ کے دوران گداگری کیخلاف کئے گئے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ فیصلہ کیا گیا کہ ضلع کی تینوں تحصیلوں کے کالجز اور سکولوں میں گداگری کے خاتمے سے متعلق آگاہی سیشنز منعقد کیے جائینگے ۔ 

