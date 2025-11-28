وزیرآباد میں مشترکہ عوامی شکایات سُننے کا آغاز کر دیا گیا
وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیرآباد میں مشترکہ عوامی شکایات سُننے کا آغاز کر دیا گیا اسسٹنٹ کمشنر اور ڈی ایس پی نے لوگوں کی شکایات سنی اس موقع پر تحصیلدار عون عباس چٹھہ بھی موجود تھے ۔
اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد جواد حسین پیر زادہ نے کہا کہ تمام محکمے اور ادارے شہری مسائل کے فوری حل کے لیے باہمی تعاون کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔زمین سے متعلق تنازعات، ناجائز قبضہ، یا جائز گزرگاہ سے محرومی جیسے معاملات ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی (DRC) کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ ہر درخواست کو سنا جائے گا، موقع پر تصدیق کی جائے گی، اور واضح فیصلہ صادر کیا جائے گا۔