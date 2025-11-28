صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کیخلاف سخت کریک ڈاؤن

  • گوجرانوالہ
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کیخلاف سخت کریک ڈاؤن

گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)شہر بھر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف ٹریفک پولیس کا سخت کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ مختلف مقامات پر کارروائیوں کے دوران درجنوں شہریوں کو بھاری جرمانے کیے گئے ۔

جی ٹی روڈ پر بغیر ہیلمٹ سفر کرنے والے موٹر سائیکل سواروں، کم عمر ڈرائیورز، خود ساختہ اور غیر رجسٹرڈ گاڑیوں میں اوورلوڈنگ اور ون وے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف خصوصی کارروائیاں کی گئیں۔ٹریفک پولیس حکام کے مطابق جی ٹی روڈ پر روزانہ کی بنیاد پر خصوصی ناکہ جات قائم کیے گئے ہیں، جہاں خلاف ورزی کرنے والوں کو موقع پر ہی چالان کیا جا رہا ہے ۔ بغیر ہیلمٹ سفر کرنیوالے شہریوں کو جرمانے کے ساتھ سخت وارننگ بھی دی جا رہی ہے ، جبکہ کم عمر ڈرائیونگ کے معاملے میں والدین کو بھی قانونی طور پر ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے ۔حکام نے بتایا کہ خود ساختہ اور غیر رجسٹرڈ گاڑیوں میں اوورلوڈنگ نہ صرف قانون شکنی ہے بلکہ حادثات کی بڑی وجہ بھی بنتی ہے ، اسی لیے ایسی گاڑیوں کے خلاف کارروائی مزید سخت کر دی گئی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ