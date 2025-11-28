ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کیخلاف سخت کریک ڈاؤن
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)شہر بھر میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کے خلاف ٹریفک پولیس کا سخت کریک ڈاؤن جاری ہے ۔ مختلف مقامات پر کارروائیوں کے دوران درجنوں شہریوں کو بھاری جرمانے کیے گئے ۔
جی ٹی روڈ پر بغیر ہیلمٹ سفر کرنے والے موٹر سائیکل سواروں، کم عمر ڈرائیورز، خود ساختہ اور غیر رجسٹرڈ گاڑیوں میں اوورلوڈنگ اور ون وے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف خصوصی کارروائیاں کی گئیں۔ٹریفک پولیس حکام کے مطابق جی ٹی روڈ پر روزانہ کی بنیاد پر خصوصی ناکہ جات قائم کیے گئے ہیں، جہاں خلاف ورزی کرنے والوں کو موقع پر ہی چالان کیا جا رہا ہے ۔ بغیر ہیلمٹ سفر کرنیوالے شہریوں کو جرمانے کے ساتھ سخت وارننگ بھی دی جا رہی ہے ، جبکہ کم عمر ڈرائیونگ کے معاملے میں والدین کو بھی قانونی طور پر ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے ۔حکام نے بتایا کہ خود ساختہ اور غیر رجسٹرڈ گاڑیوں میں اوورلوڈنگ نہ صرف قانون شکنی ہے بلکہ حادثات کی بڑی وجہ بھی بنتی ہے ، اسی لیے ایسی گاڑیوں کے خلاف کارروائی مزید سخت کر دی گئی ہے ۔