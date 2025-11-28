صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:گرائو نڈ میں فائرنگ نو جوان معجزانہ محفوظ رہا

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ:گرائو نڈ میں فائرنگ نو جوان معجزانہ محفوظ رہا

ڈسکہ(نامہ نگار)مسلح ملز موں کی گراؤنڈ میں نوجوان فائرنگ ،نوجوان معجزانہ طور پر محفوظ ،مقدمہ درج کر لیا گیا ،کوٹ کرم بخش کا اختر علی اپنے بیٹے نعمان احمد کے ہمراہ گراؤنڈ میں موجود تھا حسن فاروق ،ہارون سجاد آئے اور آتے ہی جان سے ماردینے کی نیت سے نعمان احمد پر سیدھی فائرنگ شروع کر دی جو معجزانہ طور پر محفوظ رہا ۔

