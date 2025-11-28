وزیر آ باد :بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان کی 69 ویں برسی
وزیرآباد‘سوہدرہ (ڈسٹرکٹ رپورٹر‘نمائندہ دنیا ) بابائے صحافت مولانا ظفر علی خان کی 69 ویں برسی کی مناسبت سے وزیرآباد میں خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں علمی و ادبی شخصیات، صحافیوں اور سیاسی رہنماؤں نے شرکت کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔
تقریب میں سینئر صحافی و تجزیہ نگار مجیب الرحمن شامی، ڈاکٹر خالد محمود، محمد آصف بھلی ایڈووکیٹ، پروفیسر وقار ملک، ڈاکٹر شفیق جالندھری ، ڈاکٹر مجاہد منصوری، ایم پی اے وقار احمد چیمہ، بابو شعیب ادریس، سید ضیاء النور شاہ اور دیگر نے شرکت کی۔مولانا ظفر علی خان کے مزار کرم آباد میں رکھی گئی تقریبات میں ان کی علمی، ادبی اور ملی خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔ سینئر صحافی مجیب الرحمن شامی نے کہا کہ مولانا ظفر علی خان اپنی ذات میں ایک ادارہ تھے ، ان کی شاعری، خطابت اور صحافت بے مثال تھی۔ ان کا اخبار زمیندار نہ صرف برصغیر کے مسلمانوں بلکہ عالم اسلام کے لیے نمائندہ اخبار تھا۔ایم پی اے وقار احمد چیمہ نے کہا کہ مولانا ظفر علی خان کی زندگی اور قلم آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ڈاکٹر خالد محمود نے کہا کہ مولانا عشق رسول اللہ سے لبریز شخصیت کے مالک تھے ،بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین نے کہا کہ مولانا حق بات پر ڈٹ جاتے تھے ۔تقریب کی میزبانی حکیم راحت نسیم سوہدروی نے کی ،اس موقع پر صحافیوں اور مہمانوں کو بابائے صحافت سالانہ ایوارڈز سے بھی نوازا گیا۔