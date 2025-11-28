کم از کم اجرت قانون پر عملدرآمد یقینی بنانے کے احکامات
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل شاہد عباس نے کہا ہے کہ لیبر ڈیپارٹمنٹ سیالکوٹ کم سے کم اجرت کے قانون پر مکمل عمل درآمد کو یقینی بنائے اور کم سن بچوں سے مشقت لینے والے عناصر کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے ۔یہ بات انہوں نے ڈسٹرکٹ ویجی لینس کمیٹی برائے انسداد جبری مشقت و انٹی ہیومین ٹریفکنگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔
اے ڈی سی شاہد عباس نے مزید کہا کہ لیبر کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ڈسٹرکٹ انتظامیہ لینڈ ریونیو ایکٹ کے تحت کارروائی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں بھٹہ مزدوروں کے بچوں کے لیے لٹریسی ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے قائم غیر رسمی اسکولوں کے معائنہ کے لیے سول سوسائٹی اور بھٹہ ایسوسی ایشن کے عہدیداران مشترکہ وزٹ کریں گے اور تفصیلی رپورٹ پیش کریں گے ۔