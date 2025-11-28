غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن ،12دکانیں مسمار
گوجرانوالہ ( سٹی رپورٹر)غیر قانونی تعمیرات ،قبضہ کرنیوالوں کے خلاف میونسپل کارپوریشن انتظامیہ ان ایکشن ۔کمشنر سید نوید حیدر شیرازی کے حکم پر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن حیدر علی چٹھہ کی زیر نگرانی ۔
لینڈ انکروچمنٹ سپر نٹنڈنٹ رحمت علی انصاری ،انکروچمنٹ انسپکٹر عرفان نسیم بٹ کا شمسی چوک،جناح روڈ،سوئی گیس روڈسمیت دیگر مقامات پر غیر قانونی قبضہ کرکے تعمیرات کرنے والوں کے خلاف ہیوی مشینری کے ساتھ سخت گرینڈ ایکشن۔قبضہ کی گئی 10فٹ یااس سے زائد جگہ کو مسمار کرتے ہوئے 1سروس سٹیشن‘12دکانیں ،25دیواروں ،سمیت 150کے قریب پختہ تھڑے مسمار۔مزاحمت کرنے پر ایک شخص کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ۔