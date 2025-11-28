سی پی او کی زخمی ہیڈ کانسٹیبل ارشد سے ملاقات، انعام دیا
گوجرانوالہ (کرائم رپورٹر)سٹی پولیس آفیسر گوجرانوالہ محمد ایاز سلیم نے ڈیوٹی کے دوران زخمی ہونے والے ہیڈ کانسٹیبل محمد ارشد کی سول ہسپتال میں عیادت کی۔
اس موقع پر سی پی او نے زخمی اہلکار کو گلدستہ اور نقد 30 ہزار روپے انعام دیا۔سی پی او نے کہا کہ پولیس فورس کا ہر افسر و جوان ہمارا فخر اور قیمتی اثاثہ ہے ۔ ایماندار، محنتی، نڈر اور بہادر پولیس افسر ا و رجوان نہ صرف قابلِ احترام ہیں بلکہ محکمہ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جوان ہر مشکل گھڑی میں عوام کی خدمت کو عبادت سمجھتے ہیں اور محکمہ کی عزت کا باعث بنتے ہیں۔انہوں نے یہ خیالات ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں تھانہ قلعہ دیدار سنگھ کے زخمی ہیڈ کانسٹیبل محمد ارشد کی عیادت کے دوران ظاہر کیے ۔ گزشتہ روز تھانہ قلعہ دیدار سنگھ میں تعینات ہیڈ کانسٹیبل محمد ارشد دیگر اہلکاروں کے ہمراہ گشت پر تھا کہ دین مارکیٹ کے قریب تین نامعلوم افراد کو مشکوک جان کر روکنے کی کوشش کی۔ ملزمان نے پولیس پارٹی پر سیدھی فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ہیڈ کانسٹیبل ارشد کندھے پر گولی لگنے سے زخمی ہو گیا اور اسے فوری سول ہسپتال منتقل کیا گیا۔