سیالکوٹ:چوری کے الزام میں 3افراد کا نوجوان پر تشدد
متاثرہ نوجوان کی در خواست پر ایک ملزم گرفتار ،2 نے عبوری ضمانت کرالی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )تھانہ سٹی پسرور کی حدود گاؤں مالوپتیال میں مختلف چیزیں چوری کے الزام میں تین بااثر افراد نے نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔ سیالکوٹ کی تحصیل پسرورکے گاؤں مالوپیتال میں انسانیت سوز واقعہ کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچ اوتھانہ سٹی پسرور نعیم اشرف نے فوری ایکشن لیتے ہوئے متاثرہ نوجوان کی درخواست پر 3افراد پر مقدمہ درج کرکے ایک ملزم کو گرفتار کرلیا جبکہ دوسرے دو ملزم عبوری ضمانت پر ہیں ۔ پو لیس حکام کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق ملزموں کیخلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی کسی بھی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔