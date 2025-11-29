خاتون کی 60ایکڑ اراضی اسکے دیور سے فوری واگزار کرانے کی ہدایت
حافظ آباد(نامہ نگار ،نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کی زیرصدارت قبضہ مافیا کے خلاف ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں متعدد کیسز کا فیصلہ کر تے ہوئے ناجائز قابضین سے زمینیں واگزار کرا کر مالکان کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے محکمہ ریونیو ،پولیس، پیرا فورس اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسر وں کو موقع پر جا کر زمینیں جاجائز قابضین سے واگزار کروا کر مالکان کے حوالے کرنے کی ہدایت کی ۔ ڈسٹرکٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی میں پنڈی بھٹیاں کی رہائشی خاتون کی 60ایکڑ اراضی انکے غیر قانونی قابض دیور سے فوری طو رپر واگزار کر ا نے کی ہدایت کی گئی۔