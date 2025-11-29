آل پنجاب جے ڈبلیو ایس ہاکی ٹورنامنٹ النور کلب کا مونکے نے جیت لیا
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )چھٹا سالانہ آل پنجاب جے ڈبلیو ایس پاکستان ہاکی ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہو گیا۔ فائنل میں النور ہاکی کلب کامونکے نے سنسنی خیز اور اعصاب شکن مقابلے کے بعد حاجی بشیر احمد ہاکی اکیڈمی شیخوپورہ کو 7-6 سے ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔
پورے ایونٹ کی طرح فائنل بھی نہایت دلچسپ اور کانٹے دار رہا جس کا فیصلہ سڈن ڈیتھ شوٹ آؤٹ پر ہوا ، تقریبِ تقسیم انعامات کے مہمانِ خصوصی جے ڈبلیو ایس کے چیف ایگزیکٹو قاضی شعیب عالم فاروقی ،محمد جمیل اور رانا نعیم احمد خان کوچ بیلجیم ہاکی کلب تھے انہوں نے جیتنے والی ٹیم، رنر اپ اور ٹورنامنٹ آفیشلز میں ٹرافیاں اور انعامات تقسیم کئے ۔