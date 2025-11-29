بہترین خدمات پر جماعت اسلامی کے رہنما خالد محمود کیلئے اعزازی شیلڈ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )الخدمت فاؤنڈ یشن پاکستان کے صدر پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمن نے الخدمت فاؤنڈیشن کیلئے بہترین خدمات پر اوورسیز پاکستانی جماعت اسلامی کے رہنماخالد محمود خان کو اعزازی شیلڈ سے نوازا۔۔۔
ڈاکٹر حفیظ الرحمن کا کہنا تھا الخدمت فاؤنڈیشن نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت میں پیش پیش ہے الخدمت ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے جس پر دیگر جماعتیں بھی آنکھ بند کر کے اعتماد کرتی ہیں ۔خالد محمود خان نے کہا کہ وہ دہائیوں سے جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ ہیں ،سب کو امت کے مظلوم طبقہ کیلئے بڑھ چڑھ کر الخدمت فاؤنڈیشن کا ساتھ دینا چاہیے ۔