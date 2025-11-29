صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہترین خدمات پر جماعت اسلامی کے رہنما خالد محمود کیلئے اعزازی شیلڈ

  • گوجرانوالہ
بہترین خدمات پر جماعت اسلامی کے رہنما خالد محمود کیلئے اعزازی شیلڈ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )الخدمت فاؤنڈ یشن پاکستان کے صدر پروفیسر ڈاکٹر حفیظ الرحمن نے الخدمت فاؤنڈیشن کیلئے بہترین خدمات پر اوورسیز پاکستانی جماعت اسلامی کے رہنماخالد محمود خان کو اعزازی شیلڈ سے نوازا۔۔۔

ڈاکٹر حفیظ الرحمن کا کہنا تھا الخدمت فاؤنڈیشن نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت میں پیش پیش ہے الخدمت ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے جس پر دیگر جماعتیں بھی آنکھ بند کر کے اعتماد کرتی ہیں ۔خالد محمود خان نے کہا کہ وہ دہائیوں سے جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ ہیں ،سب کو امت کے مظلوم طبقہ کیلئے بڑھ چڑھ کر الخدمت فاؤنڈیشن کا ساتھ دینا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

بھٹہ مالکان کی منافع خوری،اینٹوں کی قیمتیں آسمان پر

ٹو بہ ٹیک سنگھ: حقداروں کو فوری قبضہ دلوانے کی ہدایات جاری

جھنگ:قبضہ مافیا کیخلاف کارروائی ، 60 کیسزپر فیصلے

ٹو بہ :غیر معیاری ادویات کی فروخت ، کڑی نگرانی جاری

خواتین کے تحفظ کیلئے پولیس خدمت مرکز میں آگاہی اجلاس

مدرسہ تحفیظ القرآن سیٹلائٹ ٹاؤن میں ووٹر آگاہی پروگرام

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن