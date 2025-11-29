وزیرآباد:مین بازار میں تجاوزات کیخلاف کا رروا ئی ، تھڑے مسمار
بازاروں کو کھلا اور خوبصورت بنایا جائیگا:انتظامیہ ‘تاجروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیرآباد کے مین بازار میں ہیوی مشینری کے ساتھ تجاوزات کے خلاف انتظامیہ کا آپریشن دوکانوں کے تھڑے توڑ د ئیے گئے ، وزیرآباد کے مین بازار میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا گیا، پہلے مرحلے میں دکانوں کے باہر سٹالز کو ختم کر کے تھڑے توڑے جائیں گے ، گزشتہ روز انتظامیہ نے ہیوی مشینری کے ساتھ ثمن برج سے دکانوں کے تھڑے توڑنے کا آغاز کیا، دکانداروں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی ۔ ان کا کہنا ہے کہ کاروبار پہلے ہی مندے کا شکار ہیں اوپر سے انتظامیہ پر چند ہفتوں بعد کوئی نہ کوئی آپریشن شروع کر دیتی ہے ۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بازاروں کو کھلا اور خوبصورت بنایا جائے گا تا کہ لوگوں کو خریداری میں آسانی میسر آ سکے مین بازار کے بعد آپریشن کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا اور دیگر بازاروں میں بھی تجاوزات ختم کی جائیں گی۔