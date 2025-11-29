اسسٹنٹ کمشنر سمبڑیال کا مریم نواز ہیلتھ کلینک ورسالکے کا اچانک دورہ
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ) سسٹنٹ کمشنر سمبڑیال غلام فاطمہ بندیال نے مریم نواز ہیلتھ کلینک ورسالکے کا اچانک دورہ کیا جہاں انہوں نے مریضوں کیلئے فراہم کی جانیوالی طبی سہولیات، عملے کی حاضری اور ادویات کی دستیابی کا جائزہ لیا۔
اسسٹنٹ کمشنر نے مختلف کمروں کا معائنہ کیا اور عملے سے فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے میڈیکل ریکارڈ، صفائی ستھرائی کے انتظامات اور کلینک کے وزٹ رجسٹر کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے مریضوں کے مسائل سنے اور عملے کو فوری حل کی ہدایت کی۔