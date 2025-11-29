سیالکوٹ ڈسٹرکٹ بار نے آ ئینی ترامیم کو مسترد کر دیا
عدلیہ کا وجود ختم ، عدل و انصاف عوام کی پہنچ سے دور کر دیا گیا :صدر و دیگر رہنما
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سیالکوٹ نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ،27ویں ترمیم کی منظوری جبری اور جعلی تھی، ترمیم لانے والی قوتوں کی عزت نہیں بڑھی ،استثنیٰ اسلامی تعلیمات کے بھی منافی ہے ۔یہ بات ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عرفان اﷲ وڑائچ نے علامہ اقبال بار ہال میں 26ویں ،27ویں آئینی ترمیم کیخلاف منعقد جنرل ہاؤس اجلاس سے خطاب کرتے کہی۔ اجلاس سے سیکرٹری چودھری محمد افضال اسلم،سابق صدور مقصود احمد بھٹی،شوکت علی چودھری،چودھری عاصم اقبال دیو،عدنان صفدر کھوکھر ،انعام اﷲ بھٹی،ملک لقمان شفیق اعوان، کاشف ہرڑ،حافظ عمار رضا، الیاس الرحمن باجوہ،سعید احمد بھلی،رانا فیصل محمود،حافظ فیاض افضل،شہباز شمس ،رانا آصف صدیق،مجسم زرخیز انور خان،اکبر علی راہی،اصغر اعوان عطاری نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے کہا کہ 27ویں ترمیم آئین کی روح او ر قرارداد پاکستان کی پامالی ہے آئینی ترمیم کرکے ملک کے تمام آئینی اداروں کے اختیارات فرد واحد کو دیدئیے گئے ،27 ویں ترمیم کے بعد ملک سے عدلیہ کا وجود ختم ہوگیا ، ملک کے بنیادی ستون عدلیہ کو مکمل طور پر بے اختیار کرکے انصاف اور عدل کو عوام کی پہنچ سے دور کردیاگیا۔