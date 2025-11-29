صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات چیمبر آف کامرس کا اجلاس سالانہ صنعتی نما ئش کے حوالے سے گفتگو

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)گجرات چیمبر آف کامرس کا دوسرا ایگزیکٹو باڈی اجلاس صدر احمد حسن کی زیر صدارت بھوربن میں ہوا۔

اجلاس میں منیر پشاوری ، علی شان جمشید، مرزا اویس عرفان، عباس بٹ، عاکف سعید ، راجہ انیس ، عثمان ڈار، ملک حمزہ افتخار ، عمران وڑائچ ، عادل اشرف ، سلمان بٹ، عابد پوربہ، عدنان اقبال مکی ، چودھری وحید الدین ، ثوبان ظہیر بٹ بھی موجود تھے ۔ احمد حسن نے کہا کہ سالانہ صنعتی نمائش کروانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ کوشش ہے کہ میڈ ان گجرات ایکسپو منعقد کرائیں اسلام آباد میں ایکسپو سے ہمیں کافی فائدہ ہوگا کیونکہ تمام ایمبیسیز کے سفیر اور وفاقی وزرا بھی دورہ کریں گے ، ملکی اور عالمی سطح پر پہچان بھی بنے گی۔

 

