رحمانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اجتماعی شادیوں کی تقریب

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نمائندہ دنیا )رحمانی ویلفیئر فاؤنڈیشن گوجرانوالہ کے زیر اہتمام اجتماعی شادیوں کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔

جس میں 25 بچیوں کو جہیز کا سامان بھی دیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی سماجی شخصیت آف منڈیالہ وڑائچ رانا نعیم الرحمن خان نے اگلے پروگرام میں مزید 10بچیوں کی شادیوں کے انتظام کا ذمہ لیا، ایم این اے شا زیہ فرید اور ایم پی اے قدسیہ ضیا بتول ، شاہدہ نویدنے بھی دوران خطاب رحمانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کیساتھ بھرپور تعاون کی یقین د ہانی کرائی ۔

 

